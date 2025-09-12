北海道電力泊原発３号機について、道内８つの経済団体が早期の再稼働を求め鈴木知事に要望書を提出しました。（北海道経済連合会藤井裕会長）「泊発電所３号機、早期再稼働道内経済８団体の総意として要望いたします」鈴木知事に要望書を手渡したのは、北海道経済連合会や商工会議所連合会など経済８団体です。（鈴木知事）「経済団体の皆さまからいただいたこのご要望などを踏まえ、総合的に判断をしてまいりたい」経済団体は電