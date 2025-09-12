◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-0 DeNA(11日、甲子園球場)DeNAは打線がつながらず完封負け。連勝が3で止まりました。先発は2年目右腕の石田裕太郎投手。立ち上がりはコーナーにボールを集めて、3回まで阪神打線をパーフェクトに抑えます。しかし4回、先頭の近本光司選手に初ヒットと盗塁を決められてピンチを背負うと、森下翔太選手に甘く入ったスライダーをレフトスタンドに運ばれて失点。阪神に2点の先制を許します。援護したい打