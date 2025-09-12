ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比617.08ドル高の4万6108.00ドルと終値の最高値を更新して取引を終えた。朝方発表された米経済指標を受け、FRBが今月開く会合で利下げに踏み切るとの観測が強まり、買い注文が膨らんだ。米労働省が発表した8月の消費者物価指数は前年同月比で2.9％上昇と、伸び率は2カ月ぶりに前月から拡大したものの、市場予想とは一