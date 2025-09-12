およそ3000人が犠牲となったアメリカ同時多発テロから24年を迎え、ニューヨークなど各地で追悼式典が行われました。記者「まもなく最初のハイジャック機が突入した8時46分です。黙とうを捧げようと多くの人が集まっています」11日、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地では同時多発テロの追悼式典が行われ、遺族によって犠牲者一人一人の名前が読み上げられました。テロで父親を亡くす「父を亡くして寂しいし、あの日から人