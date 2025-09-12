米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.537（-0.006） 米10年債4.021（-0.025） 米30年債4.654（-0.043） 期待インフレ率2.361（+0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。一時４％を下回る場面も見られた。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が朝方発表になり、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回る上昇を見せた。前日