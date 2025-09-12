NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.37（-1.30-2.04%） 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が月報で、２０２６年の記録的な供給過剰がさらに拡大するとの見通しを示したことが重し。来年は日量３３３万バレル規模の供給過剰となり、２０２０年のコロナ禍のように石油在庫が急増すると想定している。２０２０年はニューヨーク原油が史上初のマイナス価格を記録した年。また、米新規失業保険申請件数