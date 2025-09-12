米経済指標を受けドル安強まるドル円は一時１４６円台＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、この日の米経済指標を受けてドル安が強まった。ドル円は一時１４６円台を付ける場面も見られた。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回った。前日の生産者物価指数（ＰＰＩ）とは違い、ＦＲＢの利下げ期待を後退させる内容ではあるものの、逆に市場は利下げ期待を強めてい