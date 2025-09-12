「メタプラネットは成長して月に行く！」9月1日の朝10時、東京・渋谷の1000人以上入るイベントホールで、ある上場企業の臨時株主総会が開かれた。会社の名は「メタプラネット」。パーティーのように派手に飾りつけられた会場では株主にプレゼントが配られ、VRアーティストのパフォーマンスやトークセッション、韓流アイドルのライブまで行われるなど、お祭りのようである。そこに現れたのがエリック・トランプ氏（41）。トランプ