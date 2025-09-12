◇プロ野球セ・リーグ 広島3-2巨人(11日、東京ドーム)広島に敗れ連勝が4で止まった巨人の阿部慎之助監督が試合後コメントしました。先発の山粼伊織投手は初回にソロホームランを浴びると、1点リードの3回には満塁でワイルドピッチにより同点とされました。それでも以降は立て直し6回2失点でゲームを作りました。阿部監督は「悪いなりによく粘って修正もゲーム中にできていたし、次中7日くらい空くのかな？なので1回万全にし