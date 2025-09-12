【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ブラジルのボルソナロ前大統領がクーデター計画などの罪で有罪が確実になったことを受け「そんなことが起きるとは非常に驚きだ」と述べ、不満を表明した。ホワイトハウスで記者団に語った。