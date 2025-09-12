（撮影：今井康一）近年、普及した生成AIはビジネスの効率化に不可欠なツールとなった。一方でAIはサイバー攻撃側によっても便利であり、巧妙なサイバー脅威が生まれている。高度な日本語を操るフィッシング詐欺から、ディープフェイクによる企業の金銭詐取まで、その手口は日々進化している。このようなAIを悪用した攻撃に対抗するため、防御側もAIを活用した戦略を導入することが不可欠だ。生成AIが悪用されることでどのようなリ