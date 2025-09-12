本記事では、9月9日にAppleが開いた新製品発表会で各製品にいち早く触れた筆者がレビューをしていく（筆者撮影）【写真を見る】5.6mmの薄さを誇る「iPhone Air」など各製品の雰囲気はこんな感じ！筆者は新製品発表会に現地参加してきたAppleが9月9日（現地時間）に開催したSpecial Eventは、iPhoneのラインナップを大きく見直す“転換点”となる発表会だった。iPhoneにおける従来のヒエラルキーを覆すような製品ラインナップの再構