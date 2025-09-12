女子プロレス「スターダム」のアーティスト王者・吏南（１８）が、決意の防衛ロードを突き進む。１０日の後楽園大会で同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波、フキゲンです★と組み、スターライト・キッド＆ＡＺＭ＆天咲光由を撃破し同王座を初戴冠した。激闘から一夜明け取材に応じた吏南は「１年前までアーティストのベルトは自分には遠く感じていたけど、今自分の手元にピンクのベルトがあることが感慨深い。こ