2025年日本国際博覧会協会は大阪・関西万博会場（大阪府大阪市）への来場者数が2025万人を達成したことを記念して、9月12日（本日）から23日までの期間、来場者2025万人達成記念コンテンツ「来場者2025万人達成記念デジタルスタンプ」と「来場者2025万人達成記念ARフォトフレーム」を「バーチャル万博」で配布する。●デジタルスタンプやARフォトフレームなど来場者2025万人達成記念デジタルスタンプは、バーチャル万博アプリ