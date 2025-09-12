最近よく見かける「わたし、ADHDなんで」という言葉。これは本当に診断を受けたうえでの発言なのだろうか。怒りっぽさや不注意を、すぐ「ADHD」や「発達障害」で片づけてしまう昨今。その危うさを精神科医が指摘する。※本稿は、藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。自称「精神疾患」で満足すると本質的な改善が遠のいていく最近は精神疾患がよく