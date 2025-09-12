10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。主演の及川光博演じる心優しきゲイ・波多野玄一を取り巻く新たなキャラクターとして、渋谷凪咲・田中直樹（ココリコ）の出演が決定！渋谷が演じるのは、パートナー相談所カウンセラー・百瀬あかり役。パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る。田中が演じるのは、不動産屋で玄一の親友・岡部成治役。世話