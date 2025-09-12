2026年開催の北中米ワールドカップの出場国が徐々に決まっていく状況下で、密かに盛り上がっているのが“死のグループ予想”。日本がポット２に入ると仮定して、“最悪の組分け”をSNS上でユーザーが考えているのだ。例えば、以下のように。「ブラジル、日本、ノルウェー、イタリア」組分け抽選会（ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで現地時間2025年12月５日12時＝日本時間12月６日２時に開催予定）でのポット分