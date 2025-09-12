プロ野球・西武は11日、8月27日にベルーナドームで行われた日本ハム戦で発生した停電について、おわびとお知らせの文章を発表しました。27日の試合では9回に停電が発生。この影響で場内のメインビジョンやテレビ中継設備などの一部機器が使用できない事態となりました。試合は一時中断となりましたが球場の照明には影響がなく、数分後に試合再開され西武が3-2で勝利。ヒーローインタビューは行われませんでした。球団によると原因