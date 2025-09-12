きのうの道内は車が歩行者をはねる事故が相次ぎました。当別町ではダンプカーにはねられた女性がドクターヘリで病院に搬送されました。事故があったのは当別町栄町の道道です。きのう午後４時２０分ごろ「事故が発生していてダンプカーと女性が接触している」と消防に通報がありました。消防によりますと、この事故で歩行者の２０代女性がドクターヘリで病院へ搬送されましたが、意識はあり会話も可能な状