12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万4520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては147.50円高。出来高は1万226枚だった。 TOPIX先物期近は3144.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.26ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44520+350 10226 日経2