中国メディアの参考消息は10日、台湾の当局者が台湾の交通秩序の乱れを名指しで批判され「タイはもっとひどい」と述べたとする記事を掲載した。記事が北米の華字メディア、世界新聞網の5日付報道として伝えたところによると、米CNNはかつて台湾の交通事故の多さを「歩行者地獄」と表現した。ドイツメディアもこのほど、台湾で2022年に交通事故で死亡した人が3000人余りであることに触れ、米同時多発テロ事件での死者数よりも多いと