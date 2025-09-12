「有力馬次走報」（１１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆昨年の高松宮記念覇者マッドクール（牡６歳、栗東・池添）が、出走を予定していたスプリンターズＳ（２８日・中山）を回避することになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。１０日の栗東坂路での追い切り後に左前脚の繋靭帯に腫れが見