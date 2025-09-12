◇パ・リーグ日本ハム10―4オリックス（2025年9月11日エスコンF）日本ハムがオリックス戦に10―4で大勝し、首位・ソフトバンクとの差を2ゲームに縮めた。初回は先頭からの5連打など7安打を集めて一挙6得点の猛攻。9日のソフトバンク戦で折れたバットが左側頭部に当たって八木裕打撃コーチ（60）が入院した緊急事態に打撃陣が計16安打で奮起し、新庄剛志監督（53）は改めて逆転優勝へ気勢を上げた。全員の思いは一緒だっ