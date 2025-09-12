「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）信頼する師匠に結果で応えたい。デビュー４年目の鷲頭虎太騎手（２１）＝栗東・井上＝が、自厩舎のコンドゥイアで重賞に初挑戦する。３月の井上厩舎開業とともに所属となった若武者は「技術面はもちろん、目に見えない部分でも成長させてもらっています。結果で返していきたい」と恩返しに燃えている。昨年は胸椎骨折の影響などで１勝止まりだったが、「迷いがあった時期に声を掛けていた