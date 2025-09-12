俳優の坂口健太郎に、“文春砲” が放たれた。坂口が3歳上のヘアメイクの一般人女性と同棲生活を送っていると報じられたのだ。これだけならばイケメン俳優の熱愛だけで済むはずだったが、思わぬ人物の名前もあがってしまった。「女優の永野芽郁さんですね。永野さんは俳優の田中圭さんとの不倫疑惑のほか、ドラマ『キャスター』（TBS系）で共演した韓国人俳優キム・ムジュンさんとの二股交際疑惑が『週刊文春』に報じられ、それ