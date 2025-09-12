◇パ・リーグ日本ハム10―4オリックス（2025年9月11日エスコンF）シーズン最終盤。優勝争いも佳境を迎えて、投手陣は「登板間隔」など言っていられない。18日に控える首位ソフトバンクとの直接対決を見据え、日本ハム・北山亘基投手（26）が5日のオリックス戦からプロ初の中5日で先発し、苦しみながらも試合をつくった。「野手陣の大量援護のおかげで、リラックスした投球でイニングを積み重ねることができました」初