天理大ラグビー部の小松節夫監督（62）が11日、現場復帰した。6月に当時の部員2人が大麻所持などの麻薬取締法違反の疑いで逮捕。ラグビー部は7月末まで活動を停止し、小松監督は職務停止3カ月で指導から外れていた。部は8月1日から急ピッチで調整してきたが、夏の菅平合宿は明大、帝京大、早大に連敗。出遅れた分、調整に不安を残す。関西Aリーグ連覇が懸かる今季は、創部100周年の節目と重なる。共同主将を務めるSO上ノ坊