「新馬戦」（１３日、中山）注目のコントレイル産駒に熱視線が注がれる。土曜中山５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューするサンセリテ（牝２歳、美浦・鹿戸）は、半兄に２３年目黒記念２着馬ディアスティマがいる良血馬。１週前の美浦Ｗでは紫苑Ｓで２着に好走したジョスランと併せて互角以上の走りを披露した。最終追いは戸崎圭を背に美浦Ｗで６Ｆ８４秒７−３８秒６−１１秒５を計時し、鹿戸師は「少し子どもっぽい面はあ