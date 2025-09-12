広島３―２巨人（セ・リーグ＝１１日）――広島が連敗を６で止めた。同点の九回に中村奨のソロで勝ち越し、その裏を森浦が締めた。巨人は二回以降に得点を奪えずに逆転負けし、４連勝でストップした。巨人は山崎が悪いなりに粘り、攻撃陣も一回にビハインドをすぐにひっくり返した。しかし、打線は三回以降、わずか１安打と好機を作るのもままならず、手痛い逆転負けで連勝は４で止まった。２連投中だった大勢が、コンディシ