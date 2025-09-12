陸上の世界選手権東京大会を前に行われた警視庁の警備訓練＝2日、東京・国立競技場陸上の世界選手権東京大会（13〜21日、国立競技場）成功に向け、警視庁がテロへの警戒を強化している。東京開催は1991年以来34年ぶりで、競技場外も舞台に。選手や観客だけでなく、天皇陛下や皇族も来場される。同庁幹部は「主催者と緊密に連携し、大会の安全開催のため、警備を徹底する」と意気込む。競技場を管轄する警視庁四谷署は今月2日、