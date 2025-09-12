「新馬戦」（１３日、阪神）パーシャングレー（牡２歳、父ダークエンジェル、栗東・池添）が、土曜阪神５Ｒ（芝１２００メートル）でベールを脱ぐ。半姉には１９年新潟２歳Ｓを制したウーマンズハートがいる血統。最終追い切りでは栗東坂路で４Ｆ５２秒６−３８秒１−１２秒１をマーク。またがった大下助手は「まだまだ子どもっぽいところはあるけど、いい馬ですよ。やればやるだけ動けるようになってきています」とうなずく