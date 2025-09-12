80年代後半から90年代に懸けてのバンドブームをけん引したロックバンド、PERSONZ（パーソンズ）が、10月9日午後7時30分から東京・イオンシネマ板橋でバンド史上初となる劇場イベント「PERSONZ LIVE MOVIE in AEON CINEMA」を開催する。テーマは「PERSONZのライブ映像でたどるヒストリー」。約60分のライブ映像を上映して、メンバー全員が参加してのトーク、質疑応答も予定されている。ボーカルのJILL（65）は「劇場は独特な空間で