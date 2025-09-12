「E.T.」（C）1982 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.モデルプレス

「E.T.」10月10日に放送決定 世界中を感動の渦に巻き込んだ名作

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • E.T.」が10月10日に日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送される
  • 公開当時、全世界でNo.1の約7.973億ドル(IMDb)の大ヒットを記録
  • 同作は、異星人と孤独な10歳の少年、エリオットとの友情を描いている
記事を読む

おすすめ記事

  • 松岡茉優
    電撃婚から１年…「一瞬」見せた松岡茉優の姿に「震えた」「怖」「目が笑ってない」「本当に」 2025年9月11日 10時55分
  • 『ESCAPE　それは誘拐のはずだった』追加キャスト（C）日本テレビ
    『ESCAPE』桜田ひより＆佐野勇斗を追う“追跡者”キャスト発表　志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星が出演 2025年9月11日 5時0分
  • ORANGE RANGE、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」リリース決定
    ORANGE RANGE、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」リリース決定 2025年9月8日 18時0分
  • ドジャースのトミー・エドマン【写真：アフロ】
    シーズン終盤のド軍に届いた朗報「完全体になった」　久々の並びに歓喜「待ち遠しかった」 2025年9月11日 11時41分
  • テレビ朝日外観（C）モデルプレス
    相葉雅紀の姿勢に感嘆「妥協を一切しない」レギュラー化決定の「相葉ヒロミのお困りですカー？」秘話明かす 2025年9月10日 16時58分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
    2. 2. 渡部建 5年たってるから許してよ
    3. 3. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
    4. 4. うつの人に対して絶対NGの行為
    5. 5. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
    6. 6. あのちゃんCMに「健康被害」の声
    7. 7. 借金2000万判明 ありえない決断
    8. 8. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
    9. 9. 三倉佳奈 突然TVで双子格差告白
    10. 10. 戸田が「仲間の旅立ち」を報告
    1. 11. 摘発数最大か パチンコ業界激震
    2. 12. 親友の死亡「女優が行方不明に」
    3. 13. ニセコの今 もはや日本ではない
    4. 14. LINE新機能への苦言に共感殺到
    5. 15. 有名シェフ刺殺 親子間で何が
    6. 16. 「相席ブロック」高速バスで横行
    7. 17. 「家で休みます」翌朝死亡が判明
    8. 18. 坂口大喜び 永野のプレゼントは
    9. 19. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
    10. 20. ひろゆき氏 交際した人数を告白
    1. 1. 親友の死亡「女優が行方不明に」
    2. 2. ニセコの今 もはや日本ではない
    3. 3. 「家で休みます」翌朝死亡が判明
    4. 4. 160キロ死亡 保釈中に無免許運転
    5. 5. 米で韓国人ら475人逮捕 帰国中断
    6. 6. 高市氏が出馬へ 推薦人20人確保
    7. 7. 18歳女子が自殺「お前いらない」
    8. 8. 愛子さまの「熱意」に職員感動
    9. 9. 食パン専門店 まさかの大量閉店
    10. 10. 東京でコンテナ倒れる 1人死亡
    1. 11. なぜ?潔く辞めないトップ増える
    2. 12. ショック&憤り 仏で日本人差別
    3. 13. ハラミ人気の裏に焼肉店の苦労
    4. 14. 新浪氏女性トラブルか 問題の根
    5. 15. 「母乳」牛乳パックの広告に賛否
    6. 16. 違法サプリ送った知人女性の素性
    7. 17. 7人のリコーダーに体液か 再逮捕
    8. 18. 田久保氏 冬ボーナス獲得の秘策
    9. 19. NHKが設立 民放各社に方針変更
    10. 20. 災害級大雨 東京港トンネル冠水
    1. 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
    2. 2. 借金2000万判明 ありえない決断
    3. 3. 生活保護費でホスト通い 大炎上
    4. 4. 一人暮らし 辛いと感じる場面1位
    5. 5. 「高市潰し」公明代表の釈明物議
    6. 6. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
    7. 7. 自民総裁選 進次郎氏が立候補へ
    8. 8. 男性の「透け乳首」問題 SNS賛否
    9. 9. 高市氏と小林氏の関係は微妙か
    10. 10. 堀江氏「男は黙って原子力発電」
    1. 11. 売名目的で立候補も? 伊東市議選
    2. 12. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    3. 13. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    4. 14. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
    5. 15. リフォームで違反に? 危険行為
    6. 16. 換金の罪で逮捕 暴力団員の虚勢
    7. 17. 大学生の就職内定率94％　9月1日時点、民間調査
    8. 18. K-POP学べる新設学部に批判の声
    9. 19. 茂木氏 現金一律給付はやらない
    10. 20. 豊田真由子氏 参政党役員に就任
    1. 1. 中国が日本に制裁 日本開き直り
    2. 2. カーク氏銃殺「米国の闇の瞬間」
    3. 3. 「レンタル韓服」に批判の声も
    4. 4. カーク氏銃撃 X動画に犯人の姿か
    5. 5. バンクシーの新作、数日で撤去
    6. 6. 露「日本センター閉鎖は合理的」
    7. 7. 客の前でライオンに襲撃され死亡
    8. 8. 「トランプ氏盟友」カーク氏死亡
    9. 9. カーク氏銃撃の「重要参考人」
    10. 10. 韓国の教育不正 深刻な波紋
    1. 11. 低所得層への信頼低下 衝撃調査
    2. 12. ジョージ王子 公私で違う側面も
    3. 13. 露無人機の領空侵犯「ミスかも」
    4. 14. 正恩氏に会い感涙? 住民動揺も
    5. 15. レゴの上を裸足で100m走破 NZ
    6. 16. 「日本の賃貸物件を退居したら想像以上の高額を請求された！」との投稿に反響―中国ネット
    7. 17. 海中カーテン 実現性に懸念
    8. 18. 雷雨でせきや呼吸困難 中国
    9. 19. NASA発見 火星で古代生命痕跡か
    10. 20. タリバンが国連施設を入場妨害
    1. 1. ご祝儀に2万円 マナー違反か?
    2. 2. 日生社員 無断で情報持ち出し
    3. 3. 自ら公表 天一の姿勢に称賛の声
    4. 4. 高市早苗氏に危機? 総裁選に異変
    5. 5. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    6. 6. 税務署から注目の現金 金額は?
    7. 7. 出世しない人がやりがちな報告
    8. 8. 若者 なぜ高級マンションを買う?
    9. 9. 中国で"親から給料貰う"｢専業子供｣が流行る背景
    10. 10. 行き過ぎ? 節約で思わぬ落とし穴
    1. 11. 株主優待でお菓子がもらえる銘柄
    2. 12. iPhone17をお得に買う方法4選
    3. 13. 年金生活を支える重要な制度
    4. 14. SNS乗っ取り 悪用されるアプリ名
    5. 15. 半導体業界に「急速再編」の波
    6. 16. 三井住友銀行、男性社員の１か月育休取得を必須に…本人と同僚に５万円の報奨金
    7. 17. 「考えすぎ」から解放される習慣
    8. 18. 「なぜか評価される人」の戦略
    9. 19. 社外秘の資料持ち出し 600件超
    10. 20. NISAとiDeCo 50代に合った選び方
    1. 1. スマホユーザー必携のアプリ
    2. 2. 旧シリーズ「iPhone 16」がSALE
    3. 3. 北欧の「長寿の町」に新事実
    4. 4. iPhone 17 Proより機能性優先か
    5. 5. 広告業務 AIで激変した業務実態
    6. 6. NVIDIAの一人勝ち Googleが対抗
    7. 7. AirPods Pro3に新機能 言語の壁
    8. 8. YouTubeで話題のAIツール13選
    9. 9. 「ヨガフェスタ横浜2025」開催へ
    10. 10. USBメモリ感覚で使えるSSDがお得
    1. 11. Apple全機種eSIM 注目の「現状」
    2. 12. 13インチタブレットに高評価
    3. 13. パナ チェコ工場の新棟お披露目
    4. 14. 1万円超 おうちテントサウナ
    5. 15. AirPods Pro 2がAmazonで16％OFF
    6. 16. Windows10ユーザーが増加か
    7. 17. 殺人鬼目線のスラッシャーに喜び
    8. 18. 20万円切るMSIのノートPC発売
    9. 19. Spotify、ロスレス配信発表。最大44.1kHz/24bitのFLAC。Premium会員向け
    10. 20. au 新iPhoneの実質負担額を発表
    1. 1. 高校野球で 異例の退場処分発生
    2. 2. ジャッジの「怪しい動き」を指摘
    3. 3. 村上が衝撃69HRペース 米国騒然
    4. 4. U18侍vs米国 判定めぐり激高
    5. 5. ボリビアがブラジル撃破の大金星
    6. 6. 2番目要らない Jリーグ動画波紋
    7. 7. 活動休止と同時発表でファン騒然
    8. 8. 前田大然が退団希望 緊急会談へ
    9. 9. 「藤川野球」に苦言を呈したOBは
    10. 10. 村上に2打席連続死球 神宮は騒然
    1. 11. 井上尚弥vsピカソに「ダメ出し」
    2. 12. 大谷「7.9」遂にジャッジと並ぶ
    3. 13. しゃがめない子ども急増の悪影響
    4. 14. 要注意? 阪神戦士で戦力外候補は
    5. 15. アギーレ監督指摘 日韓の違いは
    6. 16. 軽率? 町田浩樹の投稿削除が波紋
    7. 17. 日本のゲリラ豪雨 海外選手驚き
    8. 18. U18侍 米国に執念の逆転勝ち
    9. 19. 大谷夫妻を襲う思いがけない試練
    10. 20. HR球強奪の謎の女に買い取り提案
    1. 1. 渡部建 5年たってるから許してよ
    2. 2. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
    3. 3. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
    4. 4. あのちゃんCMに「健康被害」の声
    5. 5. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
    6. 6. 三倉佳奈 突然TVで双子格差告白
    7. 7. 戸田が「仲間の旅立ち」を報告
    8. 8. LINE新機能への苦言に共感殺到
    9. 9. 坂口大喜び 永野のプレゼントは
    10. 10. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
    1. 11. ひろゆき氏 交際した人数を告白
    2. 12. 坂口の「本命彼女」一番可哀想
    3. 13. すごい覚悟 吉田栄作に称賛殺到
    4. 14. 岸谷蘭丸「親ガチャ」を巡り持論
    5. 15. 嵐の歌唱映像なぜNG 思わぬ波紋
    6. 16. 麻生太郎氏が支持する総裁候補は
    7. 17. 坂口の元カノか 高畑充希と明暗
    8. 18. 古舘 総裁は「進次郎で決まり」
    9. 19. 元小学生ホスト 現在の姿に驚き
    10. 20. よゐこ濱口 退所&不仲説にも言及
    1. 1. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
    2. 2. アイリスオーヤマ洗濯機 進化
    3. 3. 自分でできる 肩甲骨はがし方法
    4. 4. シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」
    5. 5. 発達障害の診断に悩む母の心境
    6. 6. 伝統とスヌーピーが融合した商品
    7. 7. 上司の言葉で サボり魔が痛感
    8. 8. セルフレジに列 まさかの原因
    9. 9. パニック障害 風呂場は死の恐怖
    10. 10. うさやんが定時退社 創作で変化
    1. 11. ゴンチャ 待望の新作秋ドリンク
    2. 12. 50歳妻の裏切り「決定的瞬間」
    3. 13. 残暑 デートでサイゼリヤはアリ?
    4. 14. 息子が玄関に挨拶 親は機転の功
    5. 15. 大人世代の頼れるユニクロ商品
    6. 16. しまむらのチェック柄トップス
    7. 17. 通勤に最適 きれいめバッグ登場
    8. 18. ユニクロシャツのサマ見えコーデ
    9. 19. 40・50代に推したい ウルフヘア
    10. 20. 大人世代に勧めるダイソーバッグ