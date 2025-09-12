女優の吉田羊が、9月10日に放送されたバラエティ番組「秋山ロケの地図」（テレビ朝日系）に出演。ジンギスカンは「昔、食べられなかったですね。（仲間として）避けてました」と語った。吉田は今回、映画「遠い山なみの光」の宣伝を兼ねて同番組にゲスト出演。栃木・宇都宮市を自由気ままにロケを楽しんだ。吉田とロバート・秋山竜次は同じ福岡出身で、昨年の大河ドラマ「光る君へ」（NHK）で共演した仲。秋山が「ロケしてくれるの