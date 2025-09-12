結婚式での友人の振る舞いやマナーは、その後の関係性に大きく影響することがある。投稿を寄せた神奈川県の30代女性は、ご祝儀をめぐって疎遠になった友人がいるそう。「結婚式を挙げた時のこと。全てが終わり、控室に戻るとさっきまで出席していた友達からTELやLINEが来ていました」ご祝儀を渡し忘れた友人が、直接渡したいから式場に戻るとのことだった。（文：境井佑茉）「他の友人は3万円を包んでくれていました」ウェディング