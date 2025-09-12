周りがいくら「その恋人はやめておけ」と忠告しても、本人の耳に届かないことはよくある。投稿を寄せた神奈川県の40代女性は、その忠告を聞き入れてもらえず、縁を切った幼馴染がいる。「小学校からの幼馴染が20代前半でバツイチ子持ちになり、実家に戻ってきたことから昔みたいにまた仲良く連絡取りあうようになった矢先……」彼女は、「不倫に走った」という。（文：境井佑茉）不倫に走る幼馴染に「説得したけど聞き耳持たず」相