◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラー那覇）スーパーラウンド（ＳＲ）初戦は、日本（１次Ｒ・Ａ組１位）が６−２で米国（Ｂ組１位）との全勝対決を制し、首位に立った。１−１で迎えたタイブレークの延長８回に岡部飛雄馬（敦賀気比）の勝ち越し３点二塁打などで５得点。１次Ｒから持ち越す２勝を含め