◆パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（１１日・エスコンフィールド）２位の日本ハムが電光石火の速攻で２連勝し、首位ソフトバンクに２ゲーム差と再接近した。プロ初勝利を目指したオリックスの２年目左腕・東松（とうまつ）に初回から襲いかかり、打者一巡で７安打６得点の猛攻。１６安打１０得点で、頭部にバットが直撃し入院中の八木裕打撃コーチ（６０）に最高の“お見舞い”を届けた。ソフトバンクは最下位のロッテに