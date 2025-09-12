「９」の項で捕手の番号と書いたが、「５６」もまた捕手が長くつけている。兵庫・滝川から８１年ドラフト５位で入団した村田真一の後、８７年６位で沼津学園から入った杉山直樹、９２年５位（佐世保実）の村田善則、９８年３位（新発田農）の加藤健と４人続けて実に２７年もの間、捕手が背負ってきた。そして、それぞれが「５６」のあとに若い番号に昇格しているのも共通項だ。村田真は同期の高卒入団の吉村禎章が「５５」か