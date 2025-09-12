夏合宿特集第３弾の最終回は、昨季の学生駅伝２冠で箱根駅伝３位の国学院大。昨季、出雲駅伝と全日本大学駅伝を快勝したチームは唯一、逃した箱根路の初制覇を今季最大の目標に掲げ、夏を全力で駆け抜けた。就任１７年目の前田康弘監督（４７）は「昨年以上の練習が積めました」と手応え。「今季こそ箱根で勝ちます」と主将の上原琉翔（りゅうと、４年）もチーム全員の思いを代弁した。「継承」と「革新」をスローガンに箱根の頂