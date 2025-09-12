Ｊ１清水は１１日、アウェー・新潟戦（１３日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。秋葉忠宏監督が現役時代を過ごした古巣をたたき、１３位からの浮上に意欲を見せた。思い出の地で５試合ぶりの白星をつかむ。新潟には９９年から０４年まで在籍し、０３年にはＪ１昇格も経験。「入場者も４万人近かった。いい時を過ごさせてもらった」。デンカＳで指揮を執るのはＪ２水戸を率いていた２２年以来３年ぶりとなる。相手は最下