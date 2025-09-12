ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）に出演の女優・鳴海唯がモデル姿をアップした。１２日までにインスタグラムを更新し、雑誌「ＣＹＡＮ」の撮影ショットを投稿した。秋冬コーデで、肩がけした鮮やかニットが主役。１０日の投稿では、真っ赤なダッフルコートを着こなした。「あんぱん」で鳴海は、主人公のぶ（今田美桜）が勤めていた高知新報の同期・小田琴子役で出演。一見おしとやかだが、アルコールが