大学のランニングサークル出身という異色の選手が、東京2025世界陸上女子マラソンに出場する。小林香菜（24、大塚製薬）は今年1月の大阪国際女子マラソンに出場し、2時間21分19秒で日本人トップの2位。実業団1年目の選手が残り1kmで、パリ五輪6位入賞の鈴木優花（25、第一生命グループ）を逆転し、世界陸上代表入りを決めた。7月中旬に小林を取材し、成長過程や練習に対する取り組みには、サークル出身選手ならではのエピソードや