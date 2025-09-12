毎年9月12日は「宇宙の日」。これは宇宙飛行士・毛利衛さんが1992年9月12日に日本人科学者として初めてスペースシャトル「エンデバー号」に搭乗したことを記念して制定されました。しかしその35年前に、日本を熱狂させた空前の「宇宙ブーム」が巻き起こっていたことを知っていますか？きっかけは一匹の犬と旧ソ連の人工衛星でした。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真で見る】「ロケットサンド」「火星土地権利書」「人