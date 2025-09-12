演出家・脚本家の三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎える10月1日スタートのフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00※初回30分拡大）に菊地凛子、坂東彌十郎、井上順、野間口徹、シルビア・グラブ、野添義弘、長野里美、佳久創の出演が決定。豪華な顔ぶれが「1984年の渋谷」を大いに盛り上げる。【写真】妖艶な雰囲気…ダンサー役で登場するアンミカ本作は1984年の渋