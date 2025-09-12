2018年に創設され、セリエCに参入しているユヴェントスのリザーブチームである『ユヴェントスNext Gen』。今のユヴェントスNext Genに改名したのは2022年のことだが、この3年間で多くの実力者を輩出してきた。例えば現在ローマでプレイする22歳のアルゼンチン人FWマティアス・ソウレだ。ソウレは2020年にユヴェントスのアカデミーに加わり、Next Genでのプレイを経て昨夏にはローマへボーナス込み3000万ユーロで完全移籍している。