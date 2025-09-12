昨年にイングランドのブレントフォードを離れ、サウジアラビアのアル・アハリへと移籍したFWイヴァン・トニーは充実の時を過ごしている。昨季はリーグ戦で23ゴールを奪ったことに加え、AFCチャンピオンズリーグエリートでは決勝で川崎フロンターレを撃破して優勝。国内リーグの方は5位と悔しい順位に終わったが、アジアの頂点に輝いた昨季は大成功のシーズンだ。サウジアラビアのリーグレベルに関しては色々と意見があるが、トニー