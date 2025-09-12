山本由伸のノーノー寸前の投球からドジャース先発陣による歴史的な記録が生まれた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月10日、本拠地でのロッキーズ戦に9−0で快勝した。4連勝を飾り、地区優勝マジックは「13」となった。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は第2打席で右前適時打を放ち、5試合連続安打とした。8回にはムーキー・ベッツの18号満塁弾も飛び出した。【動画】山本由伸ノーノ―ならず…パヘス捕れなかった？のシー