北海道・美瑛町の道道で2025年9月7日、ワゴン車が路外に飛び出し、後部座席に乗っていた女性が死亡した事故で、警察は11日、死亡した女性は中国籍のシュウ・レイ・クワン・シャーマンさん（61）さんと判明したと発表しました。この事故は9月7日午後5時ごろ、美瑛町の道道で、観光客が乗ったワゴン車が路外に逸脱したもので、死亡した女性以外にも女性の家族ら3人が同乗していて、いずれも骨折などの重傷です。警察によります