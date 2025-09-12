◇パ・リーグオリックス4―10日本ハム（2025年9月11日エスコンF）オリックス・東松が早々にマウンドを去った。プロ2度目の先発も初回先頭から5連打を浴びるなど、1死しか奪えず6安打6失点KO。「途中からは何を投げても、打たれる気しかしなかった。凄く悔しい」と涙をこらえ、唇をかんだ。降板時にマウンド上で高卒2年目の肩を抱いた岸田監督は、「当然、まだまだ若いですから。ナンボやられてもいいんで、立ち直ること